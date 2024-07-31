В США медведица и медвежонок закрылись в машине и включили музыку. Об этом сообщает зарубежное издание NBС Connecticut.

В июле 2024 года местная жительница позвонила в экстренные службы и заявила, что в ее авто залезли медведица и медвежонок. Дикие животные закрылись изнутри, случайно включили музыку и стали метаться по салону. Примечательно, что снаружи остался второй медвежонок, который был обеспокоен происходящим.

Сотрудники природоохранной полиции приехали на место вызова и освободили хищников, которые убежали в лес. Женщина отметила, что медведи разгромили ей салон авто, испортили сиденья и приборную панель.

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