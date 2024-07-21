Утро не в сосновом лесу: директор придорожного кафе превратил жизнь медведя в хождение по мукам

Факт жестокого обращения с животными зафиксирован в одном придорожных заведений Смоленской области. Хозяин заведения демонстрирует его гостям израненного медведя. Хозяин леса вынужден в антисанитарных условиях развлекать разношерстную публику своим видом, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, дикое животное выставляется на показ в маленькой клетке. По вольеру оно мечется из стороны в сторону — все дело в незаживающих ранах; они не дают бурому медведю спокойно жить. Лечить хищника, судя по всему, никто не собирается.

Местные жители, неравнодушные к страданиям и судьбе косолапого, бьют тревогу. Они требуют наказать хозяина заведения, где с животным регулярно жестоко обращаются. Однако попытки связаться с бизнесменом успеха не принесли. Обратила ли полиция внимание на этот инцидент, пока не известно.

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