Под Смоленском ребенок получил ожоги внутренних органов, упав на электропровода

В Смоленской области семилетний мальчик серьезно пострадал, упав с моста на электропровода. У ребенка ожоги внутренних органов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 9 июля несовершеннолетний играл вместе с друзьями на улице. В процессе прогулки они дошли до автомобильного моста, с которого случайно уронили кроссовок. Обувь упала на вагон.

Один из мальчиков решил достать кроссовок, но потерял равновесие. Приземлился он на электропровода.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Ему диагностировали электроожог головы и тела, 70% ожога дыхательных путей, шок 3-й степени и закрытую черепно-мозговую травму. Из-за серьезных повреждений внутренних органов юного пациента транспортировали в Москву 10 июля. Мама мальчика рассказала, что ему проведут сложную операцию по пересадке кожи. Поврежденные участки планируют убирать.

Состояние ребенка на данный момент не уточняется.

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