Медведь ворвался в дом к пенсионерке и съел ее

В США черный медведь барибал проник в дом к пожилой жительнице штата Калифорния, убил и съел ее. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

По данным источника, ЧП произошло в городе Даунивилл в штате Калифорния. Останки 71-летней Патрис Миллер обнаружили 8 ноября 2023 года. В ходе осмотра было установлено, что дикое животное питалось ими в течение нескольких дней. Изначально предполагалось, что медведь обнаружил женщину без признаков жизни в ее доме и съел. Однако проведенные в мае исследования судмедэкспертов показали, что хищник набросился на Миллер и разорвал ей шею.

Уточняется, что этот инцидент стал первым смертельным столкновением черного медведя с человеком в этом штате за всю историю наблюдений. Позднее выяснилось, что Миллер периодически кормила кошек прямо на крыльце дома, выкидывала мусор на территории дома, и медведи нередко забредали туда из-за запаха пищи.

Ранее мы писали, что пьяный вахтовик открыл аварийную дверь самолета во время посадки.

Также сообщалось, что в Челябинске 63-летний местный житель с мачете накинулся на шумных соседей.