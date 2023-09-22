Мать заявила на сожителя: водитель в течение семи лет растлевал маленькую падчерицу

В Новой Москве женщина заявила полицейским, что сожитель растлевал ее дочь в течение семи лет. Мужчину задержали. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей падчерицы издевался над ребенком в период с 2014 по 2019 год. Когда все стало известно, то мать обратилась к правоохранителям. Сообщается, что мужчине 46 лет, он работает водителем металлобазы.

Пострадавшей девочке сейчас 16 лет. А приставания начались, когда ей было всего восемь. Она переехала жить к родному отцу.

После заявления женщины проводится расследование. Подозреваемого задержали.

Похожая ситуация произошла в Подмосковье. Там семиклассница выпала из окна в момент побега от отца-извращенца. Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Рано утром 34-летний местный житель попросил свою 15-летнюю дочь лечь рядом с ним в постель. Девочка, чтобы отец не буянил, согласилась. В итоге неадекватный родитель стал трогать школьницу за интимные части тела.

Ранее мы писали о том, как в Кронштадте полицейские задержали бомжа за развращение 13-летнего мальчика. Оказалось, что 41-летний бездомный ранее был судим за грабежи и убийство.