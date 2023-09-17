Стал трогать за интимные части тела: семиклассница выпала из окна, спасаясь от пьяного отца

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, который домогался дочь-семиклассницу. Девочке пришлось бежать от отца, который хотел интимной близости, передает Life.ru.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Рано утром 34-летний местный житель попросил свою 15-летнюю дочь лечь рядом с ним в постель. Девочка, чтобы отец не буянил, согласилась. В итоге неадекватный родитель стал трогать школьницу за интимные части тела. Несовершеннолетняя испугалась и решила сбежать из дома к своему парню. При этом она выпала из окна.

Через некоторое время девочка сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. За действия сексуального характера в отношении дочери ему грозит до четырех лет лишения свободы. Помимо девочки, в семье есть еще четыре ребенка: двое родных братьев и две сестры от мачехи.

Ранее правоохранители задержали мужчину в Ростовской области, который подозревается в съемках порно с несовершеннолетней. Предполагаемого педофила нашли спустя 11 лет.