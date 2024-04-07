Мать в это время спала: двое детей повисли на балконе четвертого этажа в Приморье

Двое детей вылезли из окна четвертого этажа в Приморье, пока их мать спала. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в поселке Хрустальном Кавалеровского округа. Мама ребятишек решила поспать. В это время ее пятилетний сын свесился на карнизе, а трехлетняя дочь села на край балкона. Детей увидели соседи, которые их сняли на видео.

Малыши не пострадали. Выяснилось, что в семье их четверо. Органы опеки передали детей бабушке.

Семья на учете не состояла.

Ранее в Екатеринбурге жильцы многоэтажки развели костер на балконе, чтобы пожарить шашлыки, чем напугали соседей и те вызвали пожарных.

Также мы писали, что под Оренбургом родители заставили детей выпрыгнуть из окна второго этажа. Сделали они это, чтобы избежать проверки. Подробнее читайте здесь.