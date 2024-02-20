Под Оренбургом родители заставили детей выпрыгнуть из окна второго этажа

Под Оренбургом родители заставили двух собственных детей выпрыгнуть из окна на втором этаже. Сделали они это, чтобы избежать проверки. Об этом сообщает пресс-служба Тюльганского районного суда.

Как стало известно, семья состояла на профилактическом учете в КДН. Супруги, воспитывающие 15-летнего подростка и двухлетнюю девочку, часто злоупотребляли алкоголем в присутствии несовершеннолетних. Также жилищные условия не соответствовали требованиям – повсюду была грязь, а спальных мест для всех не хватало. Кроме того, удалось установить, что родители не исполняли рекомендации, назначенные врачом по лечению их маленькой дочери.

В один из дней в квартиру, где проживала семья, должна была прийти комиссия для проведения очередной проверки. И чтобы избежать ее, супруги решили заставить детей выпрыгнуть из окна. В итоге мужчину и женщину лишили родительских прав, а несовершеннолетние были переданы органам опеки.

Ранее в тюменской гимназии школьники выпрыгнули из окон второго этажа. По какой причине – неизвестно. С девятиклассниками и их родителями после случившегося были проведены разговоры.