В Екатеринбурге жильцы многоэтажки развели костер на балконе, чтобы пожарить шашлыки

В Екатеринбурге на пятом этаже дома в Академическом районе жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки, чем напугали соседей и те вызвали пожарных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург ЧП».

«Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — рассказали очевидцы.

На опубликованных кадрах, которые сняли местные жители, можно увидеть, как компания молодых людей жарит шашлыки на балконе. Также отчетливо виден открытый огонь и мангал.

Кроме того, как отмечается, прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Спасательная бригада объяснила хозяевам, что жарить шашлыки на балконах не безопасно.

Ранее мы писали о том, что в Москве во время корпоратива в честь 8 Марта две сотрудницы компании решили выйти на балкон, чтобы устроить перекур. Однако внезапно за ними захлопнулась дверь, и они застряли на балконе.