Мать танцевала в ночном клубе, пока ее четырехлетняя дочь гуляла по карнизу девятого этажа
Мать девочки, едва не выпавшей с девятого этажа в Каспийске, была в ночном клубе.
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Недавно стало известно, что в Каспийске спасли девочку четырех лет, которая стояла на карнизе девятого этажа. Выяснилось, что в тот роковой день мать малышки поехала в ночной клуб. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на Следственный комитет.
Посторонняя женщина заметила в пять утра девочку, стоявшую на кондиционере на девятом этаже жилого дома. На помощь ребенку сразу приехали спасатели.
В квартире находилась еще одна маленькая девочка, а родителей тогда дома не было. Ребенка вытащить удалось, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как передают в СК, мать девочки уложила ее спать и уехала в Махачкалу на всю ночь. До этого женщина утверждала, что она вместе с сестрой просто отправилась за лекарством. Против матери ребенка уже возбудили уголовное дело.
Ранее мы писали, что в Магнитогорске таксист весь вечер возил по городу 16-летнюю девушку, а потом затащил ее к себе домой и дважды изнасиловал.