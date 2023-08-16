Мать танцевала в ночном клубе, пока ее четырехлетняя дочь гуляла по карнизу девятого этажа

Недавно стало известно, что в Каспийске спасли девочку четырех лет, которая стояла на карнизе девятого этажа. Выяснилось, что в тот роковой день мать малышки поехала в ночной клуб. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на Следственный комитет.

Посторонняя женщина заметила в пять утра девочку, стоявшую на кондиционере на девятом этаже жилого дома. На помощь ребенку сразу приехали спасатели.

В квартире находилась еще одна маленькая девочка, а родителей тогда дома не было. Ребенка вытащить удалось, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как передают в СК, мать девочки уложила ее спать и уехала в Махачкалу на всю ночь. До этого женщина утверждала, что она вместе с сестрой просто отправилась за лекарством. Против матери ребенка уже возбудили уголовное дело.

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