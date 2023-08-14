Стояла на кондиционере и ждала родителей: девочка чуть не выпала из окна девятого этажа

Жительница Каспийска, работающая дворником, заметила в пять утра девочку, которая стояла на кондиционере на девятом этаже. На вид ребенку было около двух лет. Женщина сразу вызвала все службы и подняла на уши весь дом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Неравнодушные граждане страховали ребенка этажом ниже, на улице рядом с подъездом стояли люди с одеялами, а спасатели в это время пытались пробраться в квартиру.

Как оказалось, в тот момент, когда малышка вышла на балкон, родителей дома не было. Вместе с девочкой в квартире находилась лишь сестра, которая была чуть старше. Она долго не хотела открывать дверь спасателям, так как боялась впускать в дом незнакомых людей. Но специалисты все же смогли зайти и снять малышку с окна.

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