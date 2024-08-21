Мать пропавшей на Маврикии россиянки считает, что с нее потребуют выкуп. Об этом сообщает РЕН ТВ.

21 августа в СМИ появилась новость о пропаже 29-летней девушки на Маврикии. Предположительно, к ее исчезновению причастен местный житель, с которым она отправилась на встречу. Мама потерпевшей считает, что с нее могут потребовать выкуп за дочь.

«Я ожидала, что она в субботу вечером появится и мне что-нибудь напишет, но с тех пор ее нету. У меня есть ощущение, что там как-то связан тот парень, который ей нравился, с которым она ехать собиралась», — высказалась россиянка.

Также женщина добавила, что в конце августа дочь должна была вернуться в Россию. 29-летняя девушка уехала в путешествие с подругой.

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