Мать отвлеклась: ребенок в метро засунул руку в движущуюся ленту интроскопа и получил травму

В московской подземке на станции «Проспект Вернадского» ребенок получил травму руки на ленте интроскопа, пока его мама отвлеклась. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Юный четырехлетний пассажир оказался слишком любопытным, и это чуть не привело его к большим неприятностям. Мальчик засунул руку в движущуюся ленту интроскопа, которая служит для просвечивания багажа пассажиров. Соответствующий эпизод попал в объективы камер видеонаблюдения.

Отмечается, что на станцию мальчик пришел с мамой. Все произошло, пока она отвлеклась.

В результате ребенок начал кричать, а мать силой попыталась освободить застрявшую руку сына. На крики вовремя подоспел сотрудник метрополитена, который отключил ленту.

По поводу данного эпизода официального комментария от московского метро не поступало. Также не сообщается о том, какую именно травму получил ребенок.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге школьница сломала руку в вагоне метро из-за резкого толчка. Девочка обратилась к врачам, они выявили у нее закрытый перелом левой локтевой кости без смещения отломков, ушиб левой кисти.

Еще один случай произошел в столичной подземке. Там мужчине понадобилась помощь медиков после попытки знакомства с девушкой. Житель Москвы в метро решил познакомиться с девушкой, но в ответ барышня распылила перцовый газ ему в лицо. Мужчина был пьян.