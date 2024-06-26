Мать лишь спустя месяц написала заявление о пропаже 13-летнего сына в Калининграде

Жительница Калининграда написала заявление в полицию лишь спустя месяц после пропажи ребенка, передает Telegram-канал Amber Mash.

По информации издания, мальчик пропал по пути в школу №5 еще в конце мая, однако заявление в полицию она написала лишь во вторник, 25 июня.

С чем связано такое промедление, неизвестно.

Как сообщает калининградское издание «Клопс», 13-летний мальчик (2011 года рождения) ростом около 140 см, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы. По дороге в школу он был одет был в черную кофту на молнии, зеленые спортивные штаны и зеленые кроссовки.

В Калининграде ранее в июне СМИ сообщали, что в Калиниграде местная жительница избила флориста за то, что ее муж выбрал плохой букет. Спустя несколько часов после того, как мужчина подарил супруге цветы, та вернулась вместе с ним в цветочный магазин и потребовала деньги назад.

Когда продавщица отказалась, недовольная супруга взяла первый попавшийся под руку букет и пошла на выход. Продавщица попыталась преградить путь, но не смогла: женщина ударила ее в лицо и ушла под руку с мужем.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик с аутизмом ушел из дома в поселке Псебай и пропал. После этого начались поиски ребенка.