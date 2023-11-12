Мать и двухлетняя дочь сгорели заживо в гараже в Подмосковье

Женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске. Трагедия случилась 11 ноября, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск. Из охваченного огнем здания выбежали трое пострадавших, им оказали медицинскую помощь.

После того, как спасатели потушили пожар, они обнаружили тела 30-летней женщины и ее двухлетней дочки.

Возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее мы писали о том, что в Щелково ребенок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара. Его госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга.

Также в конце октября в Набережных Челнах полностью сгорел отель Kamarooms. Отмечается, что спасатели успели эвакуировать гостей и персонал гостиницы — всего около 70 человек. Подробности читайте в этой статье.