В Набережных Челнах полностью сгорел отель Kamarooms, об этом сообщает Life.ru.

Возгорание в отеле в Татарстане произошло ранним утром 28 октября. Сообщение в МЧС поступило в 9:40 утра. Огонь охватил все четыре этажа здания. Все происходило настолько быстро, что постояльцам отеля пришлось выбегать на улицу босиком.

Отмечается, что спасатели успели эвакуировать гостей и персонал гостиницы — всего около 70 человек. Пострадавших чудом удалось избежать. В МЧС рассказали, что площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 77 специалистов и 25 единиц техники.

Следствие уже выдвинуло приоритетную версию причины возгорания — пожар мог начаться из-за окурка, который не потушил один из постояльцев.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье мать и ее 15-летняя дочь заживо сгорели в частном доме. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная работа электрических приборов, отапливающих дом.