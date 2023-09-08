Мать годами истязала детей в качестве «наказания» за плохие оценки

На Камчатке против женщины возбудили уголовное дело за издевательства над собственными детьми. Мать годами избивала сыновей из-за оценок в школе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Камчатскому краю.

По предварительным данным, издевательства над мальчиками длились с января 2019 года по май 2023 года. Женщина была недовольна успеваемостью детей и «наказывала» их, прибегая к физическому и психическому насилию.

Сейчас школьники находятся в социальных учреждениях. Их матери грозит до семи лет лишения свободы за истязание малолетних.

Ранее мы писали, что в Томской области женщина заставила игравшую с ее сыном младшеклассницу извиняться на коленях. Она посчитала, что школьница сломала телефон ее ребенка. После этого случая у девочки развилось психологическое расстройство, а также смешанная тревожная и депрессивная реакция.

Похожий случай произошел в Челябинской области. Там преподаватель по истории и обществознанию поставил 12-летнего мальчика на колени из-за плохого поведения.