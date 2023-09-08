В Томской области женщина поставила на колени игравшую с ее сыном школьницу

В Томской области женщина потребовала от младшеклассницы извинений на коленях. Ей показалось, что девочка сломала телефон ее сына, когда играла с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все произошло в 2022 году в селе Кожевниково. Школьники кидались рюкзаками, и в один момент у мальчика в портфеле повредился телефон. Дома он рассказал об этом маме и назвал имя девочки, которая кидала его сумку.

На следующий день возмущенная 33-летняя женщина пришла в учебное заведение, нашла ученицу, игравшую с ее сыном, и начала на нее кричать. Она просила дать номер мамы девочки, а потом вынудила ребенка встать на колени и просить прощения.

Эта ситуация поспособствовала развитию у школьницы психологического расстройства и смешанной тревожной и депрессивной реакции. По заключению экспертов, ребенку нанесли тяжкий вред здоровью. 7 сентября 2023 года против 33-летней жительницы Томской области возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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