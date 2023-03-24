Учитель из Копейска, поставивший на колени подростка, мог назвать ученицу «проституткой»

Учитель из города Копейск Челябинской области получил не очень хорошую славу после того, как новость о нем разошлась по всему Интернету. СМИ писали, что мужчина поставил 12-летнего школьника на колени из-за плохого поведения, заставил извиняться и пообещал «обоссать». Директор, школьники и бывшие ученики высказались о поведении преподавателя.

Журналисты раскрыли личность учителя, которому 33 года, его зовут Даниил. Он восемь лет обучает детей истории и обществознанию. Еще до громкого инцидента у мужчины были неприятные истории с учениками. Одна из бывших учениц утверждала, что у него был интерес к школьницам. Но, по ее словам, никто из девочек не воспринимал это всерьез и не говорил родителям. А еще она назвала Даниила «странным».

Мать другой ученицы рассказала, что преподаватель неоднократно унижал девочку и даже назвал «проституткой».

«Был конфликт на этой почве, хотя, как он выразился, поводов не было. Это произошло 7 лет назад, школу окончили давно, а вот осадок остался именно из-за этого учителя. У него какая-то зависть или чувство неполноценности», – рассказала женщина kp.ru.

Разговоры с директором были, но результата не принесли. Интересно, что есть ребята, которые относятся к учителю с уважением и очень хорошо отзываются о нем. Но некоторых родителей и детей напрягало, что Даниил мог дать оценочное осуждение и пообещать школьникам «работу дворниками».

«Не могу сказать, чего он хотел добиться этим поведением, но скажу так: при мне он никого ни разу не оскорбил и не унизил, даже когда его откровенно провоцировали. А если кто в обиде на него, то только за то, что он говорил правду», – рассказал один из его бывших учеников.

Напомним, что после инцидента с участием 12-летнего школьника и видео, на котором учитель заставляет его вставать на колени, на мужчину завели уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Из школы его не уволили, но от занятий отстранили. Директор заведения говорит, что все будет решено после проверки. Если Даниила признают виновным, то он лишится места работы.

«Были единичные жалобы на не выставленные оценки и потерю тетради. Но жалоб по поводу применения силы или сексуального домогательства не было за 8 лет его работы», – охарактеризовала учителя директор школы.