Mash: звезда шоу «Пацанки» Александра Петрова избила молотком пьяного соседа

Звезда шоу «Пацанки» Александра Петрова избила молотком пьяного соседа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам Александры, она на протяжении 6 лет терпела шум под окнами и «воевала» с соседом. В ответ на замечания мужчина грубил.

В конце мая камеры домофона засняли, как Петрова выбежала во двор и ударила соседа молотком по спине и голове. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь: его увезли в больницу в состоянии алкогольного опьянения и с подозрением на сотрясение мозга.

Отмечается, что мужчина успел написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что звезду шоу «Пацанки» Амину Усманилаеву сбила машина. Потерпевшая считает, что пострадала из-за громкого разговора. Подробности читайте в этой новости.

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