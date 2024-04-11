Участница шоу «Пацанки» Елизавета Макарова жестоко избила школьницу из-за шутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Участница 8-го сезона шоу «Пацанки» Елизавета Макарова попала на видео — на кадрах, опубликованных в соцсетях, девушка сначала плюет в неизвестную, а затем начинает ее избивать.

Макарова бьет школьницу по голове сначала руками, а затем ногами. При этом пострадавшая не нападает на экс-участницу шоу, а лишь закрывает лицо. Избиение продолжается около минуты, но никто из присутствующих за кадром не вмешивается и не пытается остановить драку.

Уточняется, что причиной конфликта стала шутка школьницы о парике Макаровой.

Елизавета Макарова родилась в Самаре 30 июля 2000 года. Девушка досрочно покинула проект «Пацанки», сбежав из дома вместе с другими участницами — Милой Грац и Евой Эванс.

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