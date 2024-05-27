Звезду «Пацанок» Усманилаеву сбила машина за то, что она громко разговаривала

Звезду шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки» Амину Усманилаеву сбила машина. По словам девушки, это произошло за то, что она громко разговаривала.

Об этом сообщает StarHit со ссылкой на Telegram-канал Усманилаевой.

«На нас наехал какой-то человек за то, что мы просто стояли и разговаривали громко», - рассказала девушка.

Усманилаева заявила, что с этим человеком «уже разбираются». Также она сообщила, что за МРТ придется заплатить 35 тыс. рублей.

Звезда «Пацанок» получила перелом руки и челюсти, а также сотрясение. Ей сложно есть и разговаривать.

Поклонники пожелали Усманилаевой скорейшего выздоровления. Они высказывались о водителе, сбившем ее. «Это вообще человек?» - писали фанаты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге грузовик сбил четырехлетнего ребенка на самокате. Смертельное ДТП произошло на глазах у матери.