Mash: в Москве уборщица избила ведром шестиклассника

В Москве уборщице одной из школ грозит статья за удар ведром ученика шестого класса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, компания подростков на протяжении несколько месяцев активно травила женщину. В частности, школьники забегали в подсобку, разбрасывали мусор и различный инвентарь, а также выкрикивали неприятные слова в ее адрес. Замечания уборщицы ученики школы игнорировали. В результате женщина не справилась со стрессом и кинула в детей пластмассовое ведро.

Подростки убежали, однако позднее один из них пожаловался матери на избиение. При обследовании врачи зафиксировали у ребенка ушиб мягких тканей головы. Уборщица не стала отрицать произошедшее.

Теперь ей грозит административное наказание и арест до 15 суток по статье за нанесение побоев.

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