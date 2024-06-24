Mash: в Москве избили участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер

В Москве избили участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, участницы шоу отдыхали вместе с подругами в баре на Покровском бульваре. Под закрытие заведения между ними и другими посетителями произошел конфликт. Мужчина накинулся на Кузнецову и Купер с кулаками и убежал. Бэллу в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее гематому на голове. Остальных доставили в отдел.

Как утверждает источник, у Кузнецовой не подтвердилась черепно-мозговая травма. Потерпевшую выписали из больницы. Теперь она будет наблюдаться у терапевта. На данный момент полиция проводит проверку.

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