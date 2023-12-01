Закрыты школы и детские сады: свирепый тигр терроризирует село в Приморском крае

В селе Серафимовка Приморского района закрыли школу и детский сад из-за бродячего тигра. Местных жителей просят не покидать свои дома.

Как пояснили представители центра «Амурский тигр», хищника заметили вблизи села еще три недели назад. Тигр забрал ночью собаку с окраины Серафимовки. Охотнадзор начал вести мониторинг ситуации — с того момента животное не появлялось, пишет VL.ru.

Но накануне местные жители вновь встретились с хищником — соответствующие видео появились в социальных сетях. Паникуя, люди подумали, что в село зашли сразу несколько тигров.

Глава села потребовала отменить занятия в школе и детском саду и попросила людей не выходить на улицу, пока тигра не отловят.

Представители центра отметили, что сегодня в село приедет группа охотнадзора — специалисты выяснят, откуда пошла паника. Они отметили, что видео с тигром снято точно не в селе, а информация о пожарных машинах, разгоняющих тигров, не совсем достоверная. Специалисты выяснят, насколько опасна угроза и примут соответствующие меры.

В приморском охотнадзоре добавили, что тигра видели в трех километрах от села. В Серафимовке живет охотовед, поэтому нет поводов для паники.

Ранее мы писали, что в Приморье амурский тигр атаковал пасеку и ранил сторожа.