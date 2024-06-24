Mash: в Дагестане после теракта проверят бойцов клуба Хабиба Нурмагомедова

В Дагестане после теракта проверят бойцов клуба Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Одним из ликвидированных террористов оказался бывший боец ММА, проходивший тренировочный сбор в школе Абдулманапа Нурмагомедова. По информации источника, в Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, в том числе и участников клуба Хабиба. Основная цель проверки — выяснить, нет ли среди спортсменов участников «спящих ячеек». При этом вопрос закрытия бойцовских залов не обсуждается.

Ранее сообщалось, что ликвидированным террористом в Дербенте может оказаться двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Подробности читайте в этой новости.

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