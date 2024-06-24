Ликвидированным террористом в Дербенте оказался племянник экс-мэра Махачкалы

Ликвидированным террористом в Дербенте может оказаться двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, одним из боевиков, которого ликвидировали силовики в Дербенте, предварительно может быть Гаджимурад Кагиров. Он являлся членом бойцовского клуба и работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками.

В 2018 году Мусу посадили в тюрьму на 4 года за махинации с земельными участками. Ущерб государству оценивается в сумму, превышающую 48 млн рублей.

Ранее сообщалось, что контртеррористическую операцию завершили в Махачкале и Дербенте. Подробности читайте в этой новости.

Также стало известно, что девятилетняя дочь заммэра Магадана погибла в Севастополе при атаке ВСУ.