Закрепили его фото в общем чате: священник был одной из главных целей террористов в Дербенте

Террористы, напавшие на Махачкалу и Дербент, координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как выяснил канал, террористы готовились к атаке около месяца. Главной их целью был настоятель дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников. Фотография священнослужителя была закреплена в чате.

При этом подлинность чата пока не подтверждена.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале сообщил, что 66-летнему отцу Николаю террористы перерезали горло.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные из автоматов обстреляли синагогу и церковь, здания были подожжены. Примерно в это же время в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и полицейскую машину на улице Мирзабекова.

В результате теракта были убиты 19 человек. Из них 15 полицейских и четверо гражданских. Шестерых террористов ликвидировали в ходе контртеррористической операции, среди них опознали двух сыновей и племянника главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Также сообщалось, что еще одним ликвидированным террористом в Дербенте может оказаться двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева Гаджимурад Кагиров. В 2021 году он представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA. Известно, что террорист работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками.