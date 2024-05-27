Mash: на Сахалине пару смыло 4-метровой волной в море во время свидания

На Сахалине пару смыло 4-метровой волной в море во время свидания. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, 29-летний парень пригласил возлюбленную в уединенное место в селе Охотское. Свидание закончилось трагично: пару смыло волной в море. Если девушку спасатели смогли найти, то поиски молодого человека до сих пор идут. На побережье работает поисковая группа.

Отмечается, что потерпевшая отказалась от госпитализации.

Ранее на Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи. Школьница выжила, однако врачи выявили у нее многочисленные травмы. Подробности читайте в этой новости.

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