Госпитализировали со страшными переломами: россиянин намеренно переехал жену на автомобиле

В Подмосковье женщину госпитализировали с серьезными переломами после ссоры с мужем. Мужчина из мести переехал возлюбленную на автомобиле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник рассказал, что супруги в воскресенье 26 мая заехали в придорожное кафе на трассе М1, чтобы поесть. Однако уже на парковке между ними разгорелся конфликт. Что именно стало причиной ссоры неизвестно. Но мужчина настолько разозлился, что решил навредить избраннице. Он сел за руль и переехал ее.

После мести возлюбленного женщину пришлось госпитализировать. У нее диагностировали переломы ребер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб легкого.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство. Известно, что пара воспитывает детей-двойняшек. А подозреваемый до этого был судим.

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