Mash: количество столкнувшихся машин на магистрали М-11 «Нева» увеличилось до 50

Количество столкнувшихся машин на магистрали М-11 «Нева» увеличилось до 50. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

8 января 2024 года стало известно о массовой аварии на трассе М-11. Сперва сообщалось о том, что в ДТП попали 30 машин. Однако, по последним данным, количество столкнувшихся авто увеличилось до 50.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 10 человек. Среди потерпевших есть ребенок. На данный момент на месте ДТП работают 45 специалистов.

Ранее сообщалось о том, что в результате массового ДТП на трассе М-11 погибли люди. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что в Иркутске в ДТП попала машина скорой помощи, перевозившая ребенка. На место происшествия приехала другая бригада медицинских сотрудников и доставила несовершеннолетнего в больницу.