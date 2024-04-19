Mash: два летчика погибли при падении самолета в Ставропольском крае

Два летчика погибли при падении самолета в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 19 апреля стало известно о падении ТУ-22М3. Самолет рухнул во время возвращения на аэродром после выполнения боевой задачи. Как сообщает источник, падение произошло из-за потери тяги одного двигателя. В результате крушения самолета погибли два летчика. Среди погибших оказался командир экипажа, который принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам до последнего уводил самолет от жилых построек.

С выжившими летчиками сейчас работают врачи. В ближайшее время их перевезут в военный госпиталь.

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