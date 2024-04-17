Турист из России на второй день отдыха в Таиланде упал на скутере в канаву и умер

Турист из России умер в Таиланде, трагедия случилась на второй день отдыха. Он разбился с пятиметровой высоты, упав на скутере с обрыва.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

40-летний турист прибыл на Пхукет с женой. Их отпуск заканчивался 28 апреля, если бы не происшествие.

Супруги захотели увидеть статую Большого Будды и поехали к ней на арендованном мопеде. Супруга погибшего россиянина сообщила, что они ехали, не превышая скорость. Однако на сложном повороте мопед потерял управление и упал с обрыва. Женщина оказалась на дороге, а ее муж разбился.

Мужчина, как и его жена, родом из Аткарска. Супруги последние годы работали в Москве, взяли ипотеку. У них есть сын, которому 19 лет.

Ранее сообщалось, что в Испании 30-летнего туриста убило ударом колокола по голове.