«Ошибки были катастрофическими»: авиаэксперт рассказал о посадке самолета в поле под Новосибирском

Авиаэксперт Михаил Вахнеев рассказал о грубых ошибках экипажа Airbus «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «360».

«Ошибки просто катастрофические были. Сначала говорили, что неправильно рассчитали топливо, потом выяснилось, что они вообще топливо не рассчитывали. У них пилоты не заметили, что шасси выпущено», – высказался эксперт.

Вахнеев напомнил, как на первом допросе командир говорил, что шасси было убрано, а на повторном сказал уже, что оно было выпущено. Мужчина считает, что командир воздушного судна несет всю ответственность и должен был быть спокойным, но собранным в любой стрессовой ситуации.

«Он и только он принимает решения, это его право — послушать или не послушать диспетчеров, и вся ответственность на нем. И он должен был садиться в Омске», – заявил авиаэксперт.

Напомним, что аварийная посадка самолета рейса из Сочи в Омск с 159 пассажирами на борту произошла в сентябре 2023 года. Неисправность гидравлической системы привела к решению экипажа направиться в Новосибирск, однако из-за нехватки топлива самолет был вынужден совершить посадку прямо в поле. Недавно завершившееся повторное расследование ЧП, проведенное Росавиацией, привело к рекомендации об увольнении двух высших руководителей компании. В информационных источниках появились утверждения о добровольном увольнении пилота Сергея Белова.

Ранее мы писали о том, что посадивший самолет в новосибирском поле пилот ответил на слухи об увольнении.