Mash: 96-летнего дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве

У 96-летнего дирижера Владимира Минина случился гипертонический криз. Народного артиста СССР экстренно госпитализировали в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, музыкант находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное.

Владимир Николаевич признан лучшим интерпретатором русской церковной музыки. Ранее он возглавлял Московский государственный академический камерный хор.

Благодаря дирижеру, русская церковная музыка стала неотъемлемой частью мировой культуры и достоянием слушателей во всем мире.

Ранее телеведущая Яна Чурикова подтвердила появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации руководителя оркестра «Фонограф» и дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина. По ее словам, здоровье народного артиста РФ ухудшилось из-за стресса на съемках телепроекта.

Также мы писали, что в Москве увезли в больницу актрису Елену Яковлеву, но сын звезды не подтвердил эту информацию.