Яна Чурикова заявила, что дирижер Жилин попал в больницу из-за шоу «Голос»

Телеведущая Яна Чурикова подтвердила появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации руководителя оркестра «Фонограф» и дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина. По ее словам, здоровье народного артиста РФ ухудшилось из-за стресса на съемках телепроекта.

«Когда у "Голоса" сезон – все видят только красивую картинку, но никто не знает, как Жилин и команда пашут ночами, работая над партитурами и репетируя, чтобы успевать к эфиру и учитывать пожелания наставников», — рассказала Яна в своем Telegram-канале.

По ее мнению, именно ненормированный график привел Жилина на больничную койку. При этом Чурикова не раскрыла диагноз дирижера.

«Сергея нашего Сергеича экстренно госпитализировали и прооперировали, и это правда», — отметила телеведущая.

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализировали пианиста и дирижера оркестра Сергея Жилина. Ему потребовалась операция. 58-летний музыкант пожаловался врачам на резкую боль в области живота. Он поступил в больницу рано утром 23 марта.