Разразился бранью: сын Елены Яковлевой не подтвердил сообщения о ее госпитализации

Информация о резком ухудшении самочувствия и госпитализации Елены Яковлевой появились в Сети. Журналисты 360.ru связалась с Денисом Шальных, сыном актрисы, и попросили его прокомментировать новость. Молодой человек, в свою очередь, разразился бранью в адрес работников прессы.

Ряд Telegram-каналов сообщил о проблемах у звезда «Каменской». По их информации, у Яковлевой даже обнаружили новообразование в печени.

Шальных в беседе с журналистами не подтвердил соответствующую информацию. Вместо этого он посоветовал СМИ писать о чем-нибудь другом, а также в своеобразной манере признался в «любви».

«Я обожаю журналистов», — саркастически заметил сын Яковлевой.

Ранее сообщалось, что Денис Шальных оставил затею с избавлением от татуировок. Это оказалось слишком дорого, болезненно и долго.