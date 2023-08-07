Суд оставил в силе пожизненное заключение для казанского стрелка Галявиева

Ильназ Галявиев, известный как казанский стрелок, проведет остаток жизни в колонии. Нижегородский суд оставил в силе приговор молодому человеку, который расстрелял учеников и учителей гимназии в мае 2021 года, передает ТАСС.

Сторона защиты Галявиева подавала апелляционную жалобу на решение Верховного суда Республики Татарстан. Адвокат настаивал, что в рамках первой инстанции не был разрешен вопрос, касающийся психологического состояния молодого человека в момент совершения преступления. Выводы двух комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз якобы противоречили друг другу. Кроме того, защитник намеревался добиться оправдания Галявиева по одной из статей — ее вменили фигуранту делу за причинение ущерба исполнительному комитету Казани.

Жертвами стрельбы в образовательном учреждении города, которую устроил молодой человек, стали девять человек. Погибли семь несовершеннолетних и два педагога. Еще более 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее крестный отец актера Михаила Ефремова Василий Мищенко рассказал, что считает приговор заслуженному артисту за смертельное ДТП хорошим исходом. По его словам, таким образом высшие силы уберегли звезду от чего-то иного.