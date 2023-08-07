Чуть не повторила судьбу: студентку пытались изнасиловать возле дома Скопинского маньяка

Недалеко от дома Скопинского маньяка пытались изнасиловать 17-летнюю девушку. Она является студенткой местного колледжа. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, поздно ночью девушка возвращалась от друзей. Неизвестный напал на нее и повалил на землю. Он сорвал одежду и попытался изнасиловать жертву. Она закричала и смогла вырваться из рук злоумышленника, а после добежала до дома и рассказала обо всем матери.

Примечательно, что все произошло на улице Ленина в городе Скопине Рязанской области. В 900 метрах от этого места находится дом Виктора Мохова, которого прозвали Скопинским маньяком. Именно он в 2000 году напал на 17-летнюю учащуюся местного ПТУ, которую продержал в подвале четыре года и все это время насиловал.

Личность мужчины, пытавшегося изнасиловать студентку, пока не установлена.

Ранее мы писали о том, как мать Владимира Ческидова из Челябинской области, который похитил молодую девушку и 14 лет держал ее в плену, устроила скандал в церкви. Она заявила об еще одной жертве.

Еще один похожий случай произошел в Перми. Но там маньяк, изнасиловавший 48 девушек, вышел после 20 лет заключения. Он до сих пор отрицает совершение всех преступлений.