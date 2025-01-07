Маленький мальчик залез в стиральную машину и не смог выбраться без спасателей

В Узбекистане спасателям удалось вытащить из стиральной машины застрявшего в ней маленького мальчика. Об этом сообщает МЧС страны.

ЧП произошло накануне вечером в микрорайоне Иттифак города Джизак. Ребенок по неосторожности оказался внутри стиральной машины.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти несовершеннолетнего, они использовали специальное оборудование. В результате ребенка смогли вызволить и передали родителям. Где они находились в момент случившегося, не раскрывается.

В настоящий момент жизни мальчика ничего не угрожает.

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