Мальчик залил водой Вечный огонь в День России в Ярославской области

В Ярославской области младшеклассник залил водой Вечный огонь. Инцидент произошел в День России.

По данным Telegram-канала 112, мальчик лет 7−8 в поселке Семибратово приехал на велосипеде к мемориалу и вылил на огонь воду из ваз с цветами. После он поспешно скрылся.

Возмущенные жители обратились в полицию. Правоохранители ищут мальчика и его родителей для воспитательной беседы. Помимо этого, им предстоит выяснить, специально ли ребенок вылил воду на Вечный огонь в государственный праздник, или его кто-то надоумил сделать это.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, где двое детей забросали Вечный огонь снегом, в результате чего он потух.

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