В Санкт-Петербурге двое подростков затушили снегом Вечный огонь

В Красном Селе Санкт-Петербурга двое детей забросали снегом Вечный огонь, в результате чего тот потух. Об этом 8 января сообщил канал РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел накануне, вечером 7 января. С помощью камер видеонаблюдения преступников удалось оперативно идентифицировать и изловить.

«Полиция быстро среагировала и задержала хулиганов», — приводит канал слова источника.

Нарушителями оказались юноши 14 и 15 лет. В их отношении составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что участвовавшая в «Бессмертном полку» ружанка погрела сосиски на Вечном огне и разрыдалась, когда «запахло жареным».