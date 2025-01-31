В Башкирии 13-летняя девочка оплевала памятник ветеранам Афганской войны. На нее составили административный протокол.

Как сообщает «Башинформ», полиция нашла в интернете видео, на котором школьница совершала противоправные действия. Подростка быстро установили и вместе с родителями пригласили в отдел полиции.

Как пишет RT со ссылкой на МВД, школьница не только плевала на памятники, но и материлась, а также показывала средний палец. С ней, а также с родителями провели беседу.

Мать девочки публично принесла извинения, узнав о поступке дочери. Об этом пишут в Сети.

Ранее сообщалось, что подростки в Санкт-Петербурге забросали снегом Вечный огонь. В результате он потух. Были задержаны нарушители 14 и 15 лет, на несовершеннолетних составили административные протоколы.