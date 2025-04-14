Медики с таким столкнулись впервые: россиянка застряла на семь часов в гамаке для аэройоги

В Санкт-Петербурге женщина занималась аэройогой в гамаке и застряла в нем на семь часов. Россиянке понадобилась помощь медиков.

Как пояснили в комздраве Петербурга, одна петля стянулась в районе правого бедра девушки, вторая — в области поясницы. Пострадавшая запуталась и не смогла выбраться самостоятельно. Она висела с углублениями тела семь часов, пока с работы не вернулся ее муж.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели комплексное обследование. Сочетанная травма обычно бывает после ДТП, но с таким медики столкнулись впервые.

Врачи сделали женщине УЗИ внутренних органов и почек, вен нижних конечностей и мягких тканей бедра. Если бы у россиянки произошла отслойка мягких тканей, понадобилось бы делать серьезную операцию. Но, к счастью, все обошлось.

Ранее в Подмосковье 10-летний мальчик воткнул иглу себе в ногу, пытаясь повторить испытание из «Игры в кальмара». Пострадавшему пришлось сделать операцию.