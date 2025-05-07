Кремлевский духовой оркестр дал концерт для людей, застрявших в Домодедово

Государственный духовой оркестр дал импровизированный концерт в аэропорту Домодедово. Музыканты порадовали выступлением людей, которые не смогли вылететь из Москвы из-за отмены и задержек рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

По данным источника, артисты впервые дали праздничный концерте в Домодедово в преддверии 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Они исполнили для пассажиров песни «Катюша», «Три танкиста», «День Победы», «Марш авиаторов». Среди зрителей оказались и участники специальной военной операции.

«Нам хотелось создать особую атмосферу, напомнить пассажирам о подвигах наших дедов и прадедов. Напомнить о том, что мы живем благодаря чести, мужеству и храбрости наших героев», — поделилась директор спец программ Государственного Кремлевского оркестра Вера Кононова.

Напомним, что 7 мая в нескольких городах России столкнулись с проблемами с авиаперевозками. Люди не могли не прилететь в Москву, не вылететь из столицы. Ограничения в аэропортах были введены из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее Николай Басков пожаловался, что его не выпускают из самолета 6 часов.