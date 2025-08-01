Лопасть самодельного вертолета насмерть пробила голову 88-летнему пенсионеру. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Кировской области лопасть самодельного вертолета при запуске насмерть пробила голову 88-летнему пенсионеру. Россиянин увлекался авиамоделированием. За всю жизнь он собрал 5 самолетов и мечтал построить вертолет и сесть за его штурвал. На первый запуск, который обернулся трагедией, он пригласил дочь с затем.

На кадрах, попавших в распоряжение источника, заметно, что при запуске двигателя произошел отрыв лопастей, одна из них пробила мужчине голову. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Ранее в Пермском крае пропавшего пенсионера пытались похоронить под чужим именем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Турции 38-летний мужчина умер после пятичасовой операции по пересадке волос.