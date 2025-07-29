«В гробу не папа»: пропавшего пенсионера пытались похоронить под чужим именем

В Пермском крае родным пропавшего 79-летнего пенсионера выдали для захоронения тело другого человека. Ошибку обнаружили лишь в морге — благодаря случайности: гроб открыли, и дочь Мария увидела на руке покойника татуировку «ЮРА». Тогда она поняла, что «в гробу не папа». Подробности истории сообщает mk.ru.

«У папы нет ни одной татуировки, бельмо на глазу и шрам на ладони — а у этого человека ничего этого не было», — рассказала Мария. При этом полиция уже приостановила поиски, так как мужчину официально признали умершим.

18 июля мужчина по имени Владимир пропал по дороге на дачу. 20 июля дочь дозвонилась до него: он говорил сбивчиво, объяснил, что ночевал «в логу» (место по дороге на дачу, если ехать на электричке), но не мог назвать точное место. Полиция не смогла оперативно определить геолокацию телефона — для этого требовалось судебное решение.

22 июля поисковики нашли тело, сбитое машиной. Брат Марии опознал его по фото, хотя детали (водка и сигареты в карманах) не совпадали с привычками родственника. В морге родным не разрешили осмотреть тело, но выдали справку о смерти «от 7 до 30 дней назад» — хотя Мария разговаривала с отцом всего 5 дней назад.

«То есть я с трупом говорила?» — возмутилась женщина.

28 июля во время прощания родные обнаружили, что в гробу — чужой человек. Работники морга забрали документы, а поиски Владимира так и не возобновились.

«Не сделали ДНК-анализ из-за халатности. Если "опознали", зачем проверять?» — пояснил источник в полиции.

Член СПЧ Светлана Маковецкая назвала ситуацию недопустимой.

«Нужно срочно проверить, жив ли Владимир, и разобраться, почему семье пытались "подсунуть" чужое тело», – сказала она.

Пока полиция не провела биллинг телефона пенсионера, его судьба остается неизвестной.

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