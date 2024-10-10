Пихали в рот туалетный ершик: толпа подростков пытала сверстника в российском городе

Конфликт с подростками в Угличе завершился для 16-летнего парня пытками и издевательствами. В ходе перепалки толпа избила пострадавшего, а после — отправилась к нему домой.

В конце сентября произошел конфликт между толпой подростков и их сверстником во дворе дома на Ярославском шоссе. Причиной ссоры якобы стала обида брошенной девушки — она позже принимала участие в пытках.

Сначала малолетние садисты напали на юношу во дворе дома, а позже перешли к нему в квартиру. Мама мальчика умерла, а отец в это время был на вахте.

«Пихали в рот туалетный ершик, засовывали в диван и начинали прыгать», — рассказал источник 360.ru.

Все издевательства подростки снимали на видео и выложили в открытый доступ. Перед уходом они вынесли из квартиры бытовую технику и мобильный телефон пострадавшего.

Против пытавших мальчика школьников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а также о краже с незаконным проникновением в жилище.

Одного из обвиняемых отправили под стражу. Двум другим назначили административный арест.

Ранее московский врач годами лечил пациентов с ДЦП пытками. Подробнее читайте здесь.