Минимум 19 человек погибли, 6 боевиков ликвидировали: что известно о терактах в Махачкале и Дербенте

В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию. По предварительным данным, в результате терактов погибли минимум 19 человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Первое нападение произошло 23 июня в Дербенте. Злоумышленники ворвались в храм на улице Ленина, убили священника и подожгли синагогу. Они перемещались по городу на машине и отстреливались от полиции.

Примерно в это же время теракт произошел в Махачкале. Там боевики тоже напали на сотрудников правоохранительных органов и синагогу. На данный момент известно о 15 погибших полицейских, а всего, предварительно, были убиты 19 человек. Количество жертв может увеличиваться.

В ходе контртеррористической операции шесть боевиков были ликвидированы. Есть информация, что одним из террористов был 28-летний экс-боец ММА, а также среди них сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Из-за терактов в Дагестане объявлен трехдневный траур 24–26 июня.

Ранее стало известно, что 9-летняя дочь вице-мэра Магадана погибла во время атаки на Севастополь.