«Папа дурак, не спас своего ребенка!»: дочь вице-мэра Магадана погибла во время атаки на Севастополь

23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по пляжу Севастополя. В результате атаки пострадали более 120 человек. Пять человек погибли — среди них трое детей. Не удалось выжить и девятилетней Софье, дочери заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

Девочка отдыхала на пляжи с родителями в момент, когда прилетела ракета. Отец Софьи признался, что все произошло очень быстро.

Олег Аверьянов имеет 18-летний опыт службы в вооруженных силах. Он не может простить себе гибель дочери.

«Папа дурак, не спас своего ребенка!», — цитирует вице-мэра Магадана Kp.ru.

Родственница девочки призналась, что вся семья очень тяжело переживает ее гибель. Им сложно осознать случившееся.

После атаки на Севастополь Олег Аверьянов пообещал лично отомстить за каждого погибшего. В числе умерших в результате ракетного удара также оказался двухлетний малыш. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В МИД РФ будут добиваться реакции международных сообществ на гибель местных жителей. В Минобороны РФ полагают, что ответственность за случившееся несет США.

Ранее очевидица рассказала, как муж закрыл ее от осколков ракеты при атаке ВСУ на Севастополь.